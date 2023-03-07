Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии

В 2022 году аэропорты Грузии обслужили 4,5 миллиона пассажиров, что на 79% больше, чем в 2021 году. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным "Сакстата", грузинские аэропорты в прошлом году приняли около 2,2 миллиона пассажиров (на 75,7% больше, чем в 2021 году), а из аэропортов вылетело около 2,3 миллиона человек (на 82,4% больше, чем в 2021 году).

Кроме того в прошлом году объем грузопотока (включая почту) в аэропортах страны составил 17,9 тысячи тонн. Из них 83,2% - полученные грузы, а 16,8% - отправленные.

В 2022 году в аэропортах Грузии было совершено 21,5 тысячи рейсов, что на 42,8% больше, чем в 2021 году.

По статистике, воздушным транспортом Грузии в 2022 году было перевезено 178,1 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 412,2 миллиона пассажиро-километров.

За указанный период количество перевезенных пассажиров на 94,9%, а объем пассажирооборота на 138,3% превышает соответствующие показатели 2021 года.

В 2022 году воздушным транспортом Грузии было перевезено 667 тысяч тонн грузов, а объем грузооборота составил 1,2 миллиона тонн-километра. По сравнению с 2021 годом объем перевезенных грузов увеличился на 53,7%, а объем грузооборота увеличился на 52,3%.