Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани

Парламент Грузии избрал на пост Народного защитника члена оппозиционной партии "Граждане" Левана Иоселиани, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За кандидатуру Иоселиани проголосовали 96 депутатов. Иоселиани будет возглавлять аппарат Народного защитника ближайшее пять лет.

"Я сделаю все чтобы оправдать позицию, которая называется Народным защитником и будут Народным защитником для каждого человека", - сказал Иоселиани после избрания.

Он поблагодарил с трибуны трех женщин-оппозиционеров Тамар Кордзая, Хатуну Самнидзе и Теону Акубардия.

"Они остались верными своему слову и принципам, несмотря на буллинг. Я еще раз убедился, что единственные, на кого можно надеется в этой стране - это женщины. Женщины, которые намного смелее мужчин", - сказал Иоселиани.

Ранее во вторник премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в поддержку этого кандидата.

"Мы, большинство изначально решили, что не будем выдвигать нашего кандидата и поддержим того кандидата, вокруг которого договорится оппозиция. Думаю, что кандидатура господина Леван Иоселиани для нас абсолютно приемлема. Он является достойным кандидатом", - заявил Гарибашвили.