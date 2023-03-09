Власти Грузии отозвали скандальный законопроект об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта- Демократическая Грузия" на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента страны скандальный законопроект об иноагентах.

Об этом говорится в совместном заявлении правящей команды, парламентского большинства, а также инициатора законопроекта - общественного движения "Сила народа", передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В заявлении говорится, что принятый законопроект вызвал в обществе противоречивые мнения, так как "машина лжи" смогла представить законопроект в негативном плане и ввела определенную часть общества в заблуждение.

"Законопроекту присвоили фальшивый ярлык "русского закона", а его принятие в первом слушании представили как то, что страна свернула с европейского курса... Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение, безусловно, без всякого уговора отозвать поддержанный нами законопроект", - говорится в заявлении.

Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которой выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи - демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.