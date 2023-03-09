ЕС приветствует отзыв законопроекта об иноагентах из парламента Грузии

Представительство Евросоюза в Грузии приветствует решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отозвать из парламента страны скандальный законопроект об "иноагентах", передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.

"Приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Призываем всех политических лидеров Грузии инклюзивным и конструктивным путем возобновить проевропейские реформы в соответствии с 12 приоритетами с целью получения Грузией статуса кандидата", – говорится в заявлении.

Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.

Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".

Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона.