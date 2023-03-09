В Грузии освободили всех задержанных за административные нарушения участников акций

Все участники акций протеста у парламента в Тбилиси 7 и 8 марта, которые были задержаны за административные правонарушения, освобождены. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба МВД Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Все лица, задержанные различными подразделениями МВД в соответствии с кодексом об административных правонарушениях во время акций протеста 7 и 8 марта на прилегающей к парламенту территории, освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, остальные лица освобождены по истечении определенного законом срока пребывания в СИЗО", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Грузии продолжаются акции протеста против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах".