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Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния"

Грузия Материалы 10 марта 2023 13:44 (UTC +04:00)
Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния"

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Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния".
За законопроект проголосовал 1 депутат парламента, против – 35, воздержались – 58. Всего регистрацию на заседание прошли 112 членов парламента, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния" парламент принял в первом чтении 7 марта. Тогда за нее проголосовали 76 депутатов, против – 13.

За этим последовала масштабная акция протеста, которая перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

После двух дней протеста в центре Тбилиси правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и инициаторы законопроектов об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" приняли решение их отозвать.

Для отзыва законопроекта, согласно регламенту, было необходимо провалить его на втором слушании, что и произошло.

Помимо законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представителями "Силы народа" была инициирована и вторая, американская, версия законопроекта о "Регистрации иностранных агентов". Законопроект не был рассмотрен на пленарном заседании.

Соответственно, согласно регламенту, инициаторы представили письменное обращение бюро парламента, которое в пятницу удовлетворило требование об отзыве законопроекта.

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