Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии принял решение из-за снегопада закрыть для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ) передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено", - говорится в сообщении.

Движение для других видов автотранспорта свободно.