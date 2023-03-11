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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

Грузия Материалы 11 марта 2023 09:45 (UTC +04:00)
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

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Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии принял решение из-за снегопада закрыть для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ) передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено", - говорится в сообщении.

Движение для других видов автотранспорта свободно.

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