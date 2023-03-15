Индекс стоимости строительства в Грузии снизился в январе

Индекс стоимости строительства в Грузии за январь 2023 года снизился на 5,2% по сравнению с декабрем 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.

По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 23,4% и цен на строительные материалы на 0,7%.

В январе 2023, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 5,7%, что было вызвано ростом цен на стройматериалы на 2,73%.

Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.