В Грузии изучают десятки случаев возможного нарушения прав потребителей

В Национальное агентство конкуренции Грузии с 1 ноября 2022 года подано около 180 заявок от потребителей в связи с возможным нарушением их прав, половину из которых ведомство уже изучает. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Агентства Ираклий Леквинадзе.

В Грузии в среду открылась первая Международная неделя защиты прав потребителей в рамках Международного дня защиты прав потребителей.

"За этот период в пользу потребителей было подписано 23 соглашения об условных обязательствах, это означает, что торговцы обязались изменить внутреннюю политику деятельности и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики", – заявил Леквинадзе.

Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями, сказал он, отметив, что вопросы по трем случаям полностью исчерпаны.

"Для нас очень важно, чтобы потребитель имел возможность сделать осознанный выбор, знать, каковы его права, как их защитить и, при необходимости, к кому обращаться", – отметил он.

Леквинадзе отметил, что закон "О защите прав потребителей", исполнительным органом которого было определено Агентство по конкуренции, принят в 2022 году с учетом лучших европейских практик.

"Законодательство максимально сбалансировано и обеспечивает как высокий уровень защиты прав потребителей, так и интересов бизнеса", – отметил он.

Организаторами Недели защиты прав потребителей вместе с Агентством конкуренции являются Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC), Служба надзора госстраховки, Комиссия по коммуникациям, Нацбанк и Национальное агентство продовольствия.

В рамках встречи регулирующие ведомства обсудили реформы, реализуемые в направлении защиты прав потребителей, полученные результаты и механизмы исполнения.

В Грузии права потребителей защищают различные регулирующие органы в своих секторах: в банковско-финансовом секторе – Нацбанк, в энергетическом – GNERC, в секторе связи – Национальная комиссия по коммуникациям, в страховом – Госслужба страхового надзора. Во всех остальных отраслях защиту прав потребителей осуществляет Национальное агентство по конкуренции.

Мероприятие завершится 17 марта в Батуми, где регулирующие органы встретятся с местным бизнес-сектором и потребителями.