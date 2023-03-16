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Грузия стала председателем Всемирной группы по торговле вином во второй раз

Грузия Материалы 16 марта 2023 15:54 (UTC +04:00)
Грузия стала председателем Всемирной группы по торговле вином во второй раз

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Грузия на год стала председателем Всемирной группы торговли вином (WWTG) и вступит в полномочия с 1 мая. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национального агентства вина.

Данное решение было принято на ежегодной встрече WWTG, состоявшейся в Брюсселе. Статус перешел Грузии от США.

"Это еще одно признание Грузии как винодельческой страны, что будет способствовать продвижению и росту экспорта грузинского вина, в том числе среди стран-членов этой группы", – сказал председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.

В течение года страна будет руководить и координировать работу WWTG. В ноябре 2023 года в Грузии состоится встреча представителей стран WWTG, где будут обсуждаться важные вопросы винодельческой отрасли.

WWTG представляет собой ассоциацию винодельческих стран, в которую входят Грузия, США, Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка и Уругвай.

Основной целью организации является содействие торговле вином, продвижение международной торговли вином путем обмена информацией и принятие совместных мер по устранению торговых барьеров.

Председательство в World Wine Trade Group меняется каждый год по принципу ротации.

Грузия председательствовала в WWTG в 2014 году. За указанный период были согласованы важные вопросы и разработаны документы, упрощающие процедуры торговли вином между странами-членами этой организации.

Всемирная группа торговли вином положительно оценила годичное председательство Грузии. Документ, принятый на пленарном заседании WWTG, состоявшемся в Тбилиси в августе 2014 года, об аналитической методологии и нормативных ограничениях состава вина и потенциальных загрязнителей и сегодня называется в организации как "Тбилисское заявление".

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