Дефляция зафиксирована в марте в Грузии

В марте 2023 года, по сравнению с февралем 2023 года, уроень инфляции составил -0,2%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

В феврале месячная дефляция составляла 0,3%.

Дефляция фиксируется в Грузии третий раз за четыре месяца – в декабре 2022 году цены в стране понизились на 0,3%.

Годовая инфляция (март 2023 года к марту 2022 года) в Грузии составила 5,3% при целевом показателе 3%.

В марте за год цены выросли на гостиницы и рестораны (12,4%), коммунальные услуги (11,1%), а стоимость услуг здравоохранения снизилась на 8%. Цены на продовольствие за год выросли на 11,8%.

Премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили считает, что инфляция была и остается проблемой для всего мира.

Согласно информации премьера, сегодня во всем мире высокая инфляция, в том числе в Америке и Европе. В странах-членах ЕС она была 20-25, а то и до 30%, в Молдове инфляция составила 37%.

"В это время маленькая Грузия, несмотря на столько вызовов, сумела добиться того, что самая высокая инфляция в прошлом году составила 13%. В конце года мы снизили инфляцию до 9%, и сейчас, в марте, инфляция составляет 5,3%, что, безусловно, является большим прогрессом. Инфляция снизилась почти на 2,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем", – отметил премьер.

По его словам, снижение инфляционного давления, конечно, автоматически повлияет на продовольствие, транспорт, медикаменты, и т. д.

"У нас сегодня инфляция 5,3%, что, конечно, очень радует. Нам нужно сохранить это, нужно продолжить эту работу, нам нужен высокий экономический рост, нам нужна низкая инфляция, а самое главное, нам нужны мир и стабильность", – заключил Гарибашвили.