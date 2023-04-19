Денежные переводы в Грузию растут

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года вырос на 130,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 255,7 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

По объему денежных переводов в Грузию в первом квартале 2023 года лидером является Россия.

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2023 года выросли на 127,1 % по сравнению с мартом прошлого года и составили 438,4 миллиона долларов.

В феврале из России перечислено 223,6 миллиона долларов – 51% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2023 года поступило денежных переводов на 728% больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте из Грузии за границу перевели 30,4 миллиона долларов, что на 26,7% больше, чем за тот же месяц 2022 года.

За три месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 84,3 миллиона долларов, что на 13,8% больше, чем за тот же период 2022 года.