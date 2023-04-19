Глава Минсельхоза Грузии отчитается перед парламентом

Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Отар Шамугия отчитается перед парламентом Грузии в рамках часа министра 20 апреля. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Исходя из существующей повестки дня, пленарные заседания пройдут во вторник, среду и четверг. Мы будем работать по этому графику", – сказал Папуашвили.

В рамках часа министра, который проходит ежегодно, главы ведомств отчитываются о проделанной за год работе и представляют новшества в своей сфере.

Кроме того, депутатам представляется возможность напрямую задать вопросы министру по интересующим темам.