Активы банковского сектора Грузии снизились в марте

В марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) снизились на 451,4 миллиона лари, или 0,67%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

По состоянию на конец марта 2023 года объем активов банковского сектора составил 67,3 миллиарда лари (26,7 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,4 миллиарда лари.

На конец февраля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.

Согласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 апреля 2023 года составил 43,34 миллиарда лари, что на 268,98 миллиона лари, или на 0,62%, меньше, чем на начало марта.

Согласно отчету, в марте по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 74,07 миллиона лари, или 0,44%, а вклады до востребования снизились на 343,05 лари, или 1,28%.

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 апреля текущего года составил 46,49%, что на 1,25 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 марта.

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в марте составила 7,83%, в том числе 11,56% – по депозитам в национальной валюте, 1,13% – по депозитам в иностранной валюте.

По данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в марте 2023 года понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 412,2 миллиона лари, или на 0,93%, и на 1 апреля текущего года составил 44,87 миллиарда лари.

За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 275,08 миллиона лари, или 1,12%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 137,12 миллиона лари, или на 0,69%.

По данным Нацбанка, на конец марта 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,39 миллиарда лари, что на 0,42% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,46 миллиарда лари, что на 1,07% больше, чем в предыдущем месяце.

За март 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,03%, или 246,27 миллиона лари, и на 1 апреля текущего года составил 24,08 миллиарда лари.

По состоянию на 1 апреля текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,45%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем на 1 марта 2023 года.