Национальный банк Грузии пересмотрит прогноз роста экономики

Национальный банк Грузии собирается повысить прогноз роста экономики страны на 0,5 процентных пункта. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил и. о. главы Нацбанка Грузии Арчил Мествришвили.

На сегодняшний день Нацбанк прогнозирует, что рост ВВП в 2023 году составит 4% по сравнению с предыдущим годом.

"У нас будет отчет монетарной политики 10 мая, и к этому времени мы пересмотрим прогнозы. Прогноз Национального банка по росту экономики был 4%, мы его пересмотрим и увеличим до 4,5%", – сказал Мествришвили.

При этом и. о. главы Нацбанка подчеркнул, что регулятор рассматривает эффект влияния на рост ВВП фактора мигрантов как временный, могущий в будущем оказать и негативное влияние.

"Эффект мигрантов может растянутся во времени, но мы смотрим на эти средства, как на избыточную ликвидность, которая сегодня есть, а завтра может произойти их отток", – сказал Мествришвили.

Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным, – 10,1%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. Всемирный банк в апреле повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4 до 4,4%, между тем Азиатский банк развития ожидает, что экономика Грузии вырастет до 4,5% в 2023 году.