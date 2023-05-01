Какие доходы получила Грузия от туризма с начала года – новые данные

Доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2023 года составили 795,4 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.

Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом – пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года.

По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 31 марта 2023 года доходы выросли на 102%. Кроме того, доходы за первый квартал 2023 года на 37,5% превысили рекордные показатели 2019 года.

Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2023 года потратили визитеры из России – 266,4 миллиона долларов.

При этом в первом квартале 2023 года доход от граждан России за год вырос на 293,5%, доход от граждан Турции – на 136%, а доход от граждан ЕС – на 64,9%.

Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,2 миллиона.

Грузия за три месяца 2023 года восстановила показатели 2019 года на 74,7%.

Из общего числа визитов, 845,3 тысячи были туристическими, что на 83,8 % больше, чем в январе-марте 2022 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 95,8%.

Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2022 года осуществили граждане России.

В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.

В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.

Что касается 2022 года доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.