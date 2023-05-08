Грузооборот в портах Грузии увеличился

В первом квартале 2023 года в портах Грузии были обработаны 147 973 контейнера (TEU), что на 46% больше, чем в январе-марте 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Агентство морского транспорта.

По данным ведомства, в порту Поти показатель перевозок в марте (52 475 TEU) превышает рекордный показатель 2019 года – 51 272 TEU.

Также, за три месяца 2023 года на 31% выросла перевалка генеральных грузов, и в портах Батуми и Поти составили 1 229 548 тонн. Из них в Батуми переработано 1 189 910 тонн, в Поти – 39 638 тонн.

Количество грузопереработки нефти и нефтепродуктов в портах Грузии уменьшилось на 39%, что составляет 1 190 301 тонну. Это связано с прекращением работы нефтепровода Баку-Супса. Нефтяной терминал Супса не принимал суда с апреля 2022 года (за этот период только два судна было обработано в феврале 2023 года).

Также, по данным Агентства, 23-процентное снижение и по насыпным грузам, объем которых в портах Поти и Бутуми составил 917 706 тонн. Тем не менее, объем насыпных грузов в порту Батуми увеличился на 0,5% по сравнению с прошлым годом.

Агентство отмечает, что стоит учитывать тот факт, что в 2022 году в портах Грузии был 112% рост объемов насыпных грузов.

На фоне растущего грузопотока через грузинский коридор, расширение портов Грузии является приоритетом для правительства. Ранее премьер Ираклий Гарибащвили заявил о важности расширения порта Поти, вклада дополнительных инвестиций в порт Батуми, а также строительство первого глубоководного порта в стране в Анаклия.