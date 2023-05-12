Какая партия пользуется наибольшей поддержкой в Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует согласно результатам опроса, проведенного по заказу телеканала "Имеди", сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Опрос проводился в период с 22 апреля по 7 мая по всей Грузии. Потенциальными избирателями являлись 59% опрошенных.

На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали на парламентских выборах сегодня?", 53% опрошенных назвали правящую партию, 19% – "Нацдвижение", а еще 4% – "Лело для Грузии".

Из парламентских партий в список фаворитов избирателей попали "Стратегия Агмашенебели", "Для Грузии", "Граждане", которые набрали по 2% каждая, другая парламентская партия "Новый политический центр – Гирчи" получила поддержку 1% избирателей.

Что касается непарламентских партий, то среди них по 3% поддержки получили "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористская партия", а вот "Альянс патриотов Грузии" и "Европейскую Грузию" готовы поддержать по 2% опрошенных.

В правящей партии результатами опроса остались довольны.

"Исследование отражает действительность, настроения, существующие в обществе", – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

При этом он отметил, что главным исследованием в Грузии все же являются выборы, которые должны пройти в конце октября 2024 года.

"В стране проводится много исследований, но окончательным исследованием являются выборы", – заявил Гарибашвили.

Доволен результатами опроса и один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.

"Граждане Грузии хорошо видят повседневную ситуацию, реальный прогресс и наше отношение к родине. Именно поэтому рейтинг "Грузинской мечты" значительно вырос, что многим казалось невероятным. Рейтинг оппозиции снизился, в чем они сами виноваты, потому что правды на их стороне нет", – сказал Мдинарадзе.

В оппозиции же к результатам опроса отнеслись скептически, заявив, что главное – результат должен быть на выборах.

"Для нас не имеет значения, будет в этом исследовании 10%, 19% или другая цифра. Для нас крайне важно, чтобы общество активизировалось в политических процессах и путем выборов мы бы приняли решение, которое обеспечат устранение "Грузинской мечты" от власти и развитие европейской перспективы для Грузии", – сказал один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили.