Сколько денег перечислили мигранты в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2023 года вырос на 90,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 625,4 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

По объему денежных переводов в Грузию за первые четыре месяца 2023 года лидером является Россия.

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 838,1 миллиона долларов – 51,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2023 года выросли на 20% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 369,7 миллиона долларов.

В апреле из России перечислено 159,6 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2023 года поступило денежных переводов на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.

В апреле из Грузии за границу перевели 28,4 миллиона долларов, что на 12% больше, чем за тот же месяц 2022 года.

За четыре месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 112,7 миллиона долларов, что на 13,4% больше, чем за тот же период 2022 года.