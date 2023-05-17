Без виз в Россию смогут ездить и грузинские водители

Водителям с грузинским гражданством больше не потребуется виза при въезде на территорию России. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Первый канал со ссылкой на Агентство наземного транспорта Грузии.

По указу президента России Владимира Путина граждане Грузии с 15 мая 2023 года могут находиться в России без визы в течение 90 дней из каждых 180 дней.

"Таким образом, водителям с гражданством Грузии, работающим на перевозчиков, зарегистрированных в Грузии, больше не потребуется виза", – говорится в сообщении Агентства.

В МИД России пояснили, что с 15 мая граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.