Внешнеторговый оборот Грузии за период январь-май 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), сообщает Trend.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем импорта в Грузию за данный отчетный период составил 5,8 миллиарда долларов, что превышает показатель за январь-май 2022 года на 19,1%.

С другой стороны, экспорт грузинской продукции достиг отметки в 2,5 миллиарда долларов, что является приростом на 18,5% по сравнению с январем-маем 2022 года.

Торговый баланс Грузии остался отрицательным, составив 3,4 миллиарда долларов с начала 2023 года, что превышает аналогичный показатель за пять месяцев 2022 года на 19,5%.

В 2022 году внешнеторговый оборот Грузии вырос на 32,8% по сравнению с предыдущим годом, составив более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). В прошлом году экспорт грузинской продукции составил около 5,6 миллиарда долларов, что является приростом почти на 32% по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну была импортирована продукция на сумму 13,5 миллиарда долларов, что превышает аналогичный показатель 2021 года на 33,2%.