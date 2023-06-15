Число работающих в частном секторе Грузии выросло

В первом квартале 2023 года в Грузии число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора достигло 716,1 тысячи человек, что на 6,3% больше по сравнению с январем-мартом 2022 года, сообщает Trend.

Согласно информации Национальной служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), мужчины составляют 56,7% от общего числа занятых, в то время как доля женщин составляет 43,3%.

Количество нанятых работников в бизнес-секторе увеличилось на 6,3% за год и достигло 677,2 тысячи человек. Расходы на персонал в первом квартале составили 3,6 миллиарда лари, что превышает аналогичный показатель за 2022 год на 26,2%.

Средняя зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 759,1 лари (677 долларов), что на 279,4 лари больше, чем год назад. Средняя зарплата женщин составила 1 395,5 лари, увеличившись на 208,8 лари по сравнению с январем-мартом 2022 года.

За первый квартал 2023 года общий оборот предприятий в Грузии составил 44,1 миллиарда лари, что превышает показатель за январь-март 2022 года на 14,4%.

Объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 15,9 миллиарда лари, что является увеличением на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний рост ВВП в Грузии за первый квартал составил 7,1% по сравнению с январем-мартом 2022 года.