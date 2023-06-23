Нацбанк Грузии утвердил правила для работы с виртуальными активами

Национальный банк Грузии утвердил новые правила для провайдеров виртуальных активов с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает Trend.

"Правила регистрации, отмены регистрации и регулирования поставщиков услуг виртуальных активов в Национальном банке Грузии" вступят в силу с 1 июля 2023 года.

Поставщик услуг виртуальных активов в данном контексте относится к лицам, предоставляющим услуги виртуальных активов от имени других лиц. Новые правила включают требования к процедуре регистрации поставщиков услуг виртуальных активов, а также критерии, которым должны соответствовать администраторы, головной офис, филиалы, киоски самообслуживания, электронная система и другие компоненты, связанные с обслуживанием виртуальных активов. Главная цель этих требований заключается в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Также в правилах учтены обязательства, возникающие после регистрации, в соответствии с передовой международной практикой и рекомендациями Группы разработки финансовых мер (FATF).

Понятие услуг виртуальных активов охватывает следующие виды деятельности:

Обмен конвертируемого виртуального актива (включая использование киосков самообслуживания) на национальную или иностранную валюту, другие виртуальные активы или финансовые инструменты.

Передача конвертируемого виртуального актива.

Хранение/администрирование конвертируемого виртуального актива или соответствующих инструментов, необходимых для его использования, для обеспечения контроля над виртуальным активом.

Управление индивидуальными портфелями, состоящими из конвертируемых виртуальных активов (за исключением коллективного инвестирования).

Администрирование торговой платформы конвертируемых виртуальных активов.

Выдача кредитов в виде конвертируемых виртуальных активов.

Предоставление первичных предложений конвертируемых виртуальных активов и/или связанных с ними услуг.

Виртуальный актив определяется как цифровое выражение стоимости, которое является взаимозаменяемым и неуникальным, может передаваться или продаваться в цифровой форме и используется для инвестиций и/или платежей. Виртуальные активы не включают цифровые представления денежных средств, ценных бумаг или других финансовых инструментов.