Президент Грузии потребовала созвать Совет безопасности

БАКУ /Trend/ - В ходе экстренного брифинга президент Грузии, Саломе Зурабишвили, выразила требование немедленно созвать Совет безопасности премьер-министром в связи с ситуацией в России, передает Trend.
Зурабишвили публично призвала премьер-министра собрать Совет безопасности в связи с несколькими срочными вопросами, отметив, что времени остается мало.
Она выделила несколько важных пунктов, которые требуется обсудить:
Ужесточение пограничного контроля и возможность пересмотра
визового режима.
Контроль над въезжающими через составление списков подсанкционных лиц.
Обеспечение отсутствия информационного вакуума в обществе относительно принимаемых властями мер по обеспечению безопасности страны.