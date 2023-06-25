Грузия ужесточает наказания за оборот гражданского оружия

С 1 августа в Грузии ужесточаются штрафы, связанные с оборотом и перевозом шумового, пневматического и газового оружия, сообщает Trend.

По новым поправкам в Кодекс административных правонарушений, нарушение правил перевоза шумового оружия будет наказываться штрафом в размере 500 лари. За повторное нарушение штраф увеличится до 1 тысячи лари, а за третье нарушение будет наложен штраф в размере 2 тысяч лари.

В отношении газового оружия, нарушение правил его хранения будет влечь штраф в размере 200 лари, а ношение такого оружия будет караться штрафом в размере 500 лари с конфискацией. Приобретение, ношение и хранение газового оружия без разрешения будет караться штрафом в размере 600 лари с конфискацией оружия. Незаконная передача, продажа, ввоз и вывоз газового оружия без разрешения также будут наказываться штрафом в размере 600 лари. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 1 тысячи лари.

Штраф за нарушение правил хранения пневматического оружия составит 200 лари. Нарушение правил ношения и стрельбы пневматическим оружием в населенном пункте будет наказываться штрафом в размере 500 лари с конфискацией оружия. За ношение незарегистрированного оружия, его использование в тире, приобретение, хранение и ношение недопустимого для гражданского оборота оружия, а также за ввоз и вывоз такого оружия из Грузии будет наложен штраф в размере 600 лари.