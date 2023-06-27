Президент Грузии наложила вето на законопроект о лишении ее права предлагать главу ЦИК

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии, Саломе Зурабишвили, использовала свое право вето на законопроект, который лишает ее возможности предлагать кандидатуру на должность главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и передает это полномочие спикеру парламента, передает Trend.

Основным аргументом вето является то, что согласно новому закону спикер парламента будет организовывать конкурсную комиссию, которая будет отбирать кандидатуры на должности главы и членов ЦИК. Затем председатель парламента представит несколько кандидатур депутатам, которые должны будут избрать состав ЦИК на пятилетний срок не менее чем 76 голосами из 150. Президент считает, что то, что главу ЦИК сможет избрать 76 депутатов вместо предыдущих 100, "отменяет решение, основанное на консенсусе, и повышает риск политической поляризации".

Зурабишвили предложила парламенту повысить порог голосов для избрания главы ЦИК с 76 до 90 из 150. Она подчеркнула, что это необходимо для сохранения доверия и укрепления выборов и избирательной администрации.