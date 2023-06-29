Грузинский парламент обсуждает новые правила донорства

Парламент Грузии приступил к рассмотрению нового проекта закона о донорстве органов, который направлен на пересмотр подхода к этой проблеме в стране. Правительство Грузии представило депутатам полностью обновленный законопроект под названием "О пересадке органов человека", сообщает Trend.

Пояснительная записка к законопроекту отмечает, что он был переработан в соответствии с директивами Евросоюза. Авторы проекта надеются, что новый закон решит все проблемы, связанные с донорством после смерти человека и обеспечит безопасность пересаживаемых органов.

Обновленный законопроект устанавливает новые принципы донорства органов. В частности, он предусматривает, что донорство органов должно быть добровольным и безвозмездным. Лица, желающие стать донорами после смерти, смогут зарегистрироваться в реестре доноров. Согласно законопроекту, только дееспособные и совершеннолетние люди смогут дать согласие на донорство. При этом будет запрещена реклама, связанная с необходимостью органов, и информация о доступности органов и медицинских учреждений, осуществляющих пересадку. Закон также явно запрещает продажу органов.

Медицинским учреждениям будет запрещено требовать от донора и его семьи покрытие расходов, связанных с донорством и сохранением органов. В то же время, согласно проекту, донорство органов будет разрешено только при наличии медицинского обоснования, документально подтверждающего, что это лучший способ лечения.

Согласно новым правилам, пациенты, ожидающие пересадки органов, должны бесплатно зарегистрироваться в очереди, чтобы получить доступ к органам. Запрещено менять очередность с другими пациентами в списке ожидающих.

Органы, полученные от умерших людей, будут распределяться только среди пациентов, ожидающих пересадку, в соответствии с медицинскими критериями и международными стандартами. Запрещается экспорт органов за границу без заключения международного соглашения между странами.