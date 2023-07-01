Опасность применения ядерного оружия реальна - Гарибашвили

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании парламента, что существует реальная опасность применения ядерного оружия, и в такой ситуации главной задачей правительства является спасение страны, передает Trend.

Он отметил, что текущая война в Украине представляет вызов не только для региона, но и для всего мира.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузии предстоит работать в сложной ситуации, где наблюдается изменение международного порядка. Он также отметил, что главной задачей правительства является спасение страны, защита интересов народа и сохранение сильного экономического развития.