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Опасность применения ядерного оружия реальна - Гарибашвили

Грузия Материалы 1 июля 2023 05:39 (UTC +04:00)
Опасность применения ядерного оружия реальна - Гарибашвили

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании парламента, что существует реальная опасность применения ядерного оружия, и в такой ситуации главной задачей правительства является спасение страны, передает Trend.

Он отметил, что текущая война в Украине представляет вызов не только для региона, но и для всего мира.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузии предстоит работать в сложной ситуации, где наблюдается изменение международного порядка. Он также отметил, что главной задачей правительства является спасение страны, защита интересов народа и сохранение сильного экономического развития.

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