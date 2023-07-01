В Грузии появятся микробанки

С 1 июля вступают в силу изменения в законе "О Национальном банке Грузии", которые предусматривают легализацию микробанков в Грузии, сообщает Trend.

Согласно внесенным поправкам, микробанк теперь определен как юридическое лицо, основанное в форме акционерного общества, которое получило лицензию от Национального банка и предоставляет кредиты в размере не более одного миллиона лари на одного человека или группу людей. Они также имеют право на привлечение депозитов, открытие и обслуживание корреспондентских счетов, а также выпуск своих карт оплаты для безналичных и наличных расчетов.

Поправки также вводят требования безопасности и конфиденциальности операций, правила перечисления средств, кредитования и открытия счетов, аналогичные требованиям, предъявляемым к обычным банкам в Грузии.

Для получения лицензии на осуществление деятельности микробанк обязан представить Национальному банку Грузии письменное заявление и ряд документов. Среди этих документов требуется предоставить документы, подтверждающие основание создания микробанка, справку от коммерческого банка о разрешенном и размещенном капитале и его обналиченной части, а также информацию о происхождении капитала. Первоначальный капитал микробанка должен составлять не менее 10 миллионов лари. Кроме того, юридическое лицо должно представить информацию о соответствии требованиям, предъявляемым к лицам, занимающим должности директора и заместителя директора банка, информацию о наблюдательском совете и комитете аудита, а также отчет об аудите предыдущей деятельности и информацию о прошлой коммерческой деятельности, уголовных делах, связанных с финансовыми преступлениями, исковых делах и ответственности, связанной с финансовой деятельностью. Также требуется предоставить справку об оплате сбора на получение лицензии в размере 100 тысяч лари.

Решение о выдаче лицензии принимается Национальным банком Грузии после проверки представленных документов. На сегодняшний день в Грузии действует 15 коммерческих банков, из которых три являются системными, а один - интернет-банком.