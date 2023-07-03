БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии отменил вето президента к закону, который изменяет процедуру выбора председателя и членов ЦИК.

Как передает Trend, для этого было проведено экстренное заседание, поскольку весенняя сессия закрылась на прошлой неделе.

Правящее большинство приняло решение снять вето со 78 голосами "за" и 14 "против".

По новому закону, председатель парламента получил право создавать конкурсную комиссию и выдвигать кандидатуры. Ранее эти функции выполнял президент страны.

Теперь для избрания председателя и членов ЦИК на пять лет требуется простое большинство голосов, а не две трети от состава парламента (т.е., не менее 150 голосов). В состав конкурсной комиссии будет включен один представитель президента Грузии. В случае, если парламент не сможет утвердить кандидатуры с первого раза, президент может вмешаться в процесс их выдвижения.