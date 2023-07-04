Нацбанк Грузии обнародовал объем внешнего долга страны

К 31 марта 2023 года общий внешний долг Грузии составил 23,9 миллиарда долларов, что составляет 90,2% от ВВП страны, сообщает Trend.

По данным Национального банка Грузии, за первый квартал текущего года общий внешний долг вырос на 333,4 миллиона долларов. Этот рост объясняется следующим образом: на 284,8 миллиона долларов долг увеличился в результате операционных изменений, на 38,9 миллиона долларов - из-за изменений валютного курса, на 6,0 миллиона долларов - из-за изменения цен, а на 3,6 миллиона долларов - из-за других факторов.

Из общего объема внешнего долга в размере 10,8 миллиарда долларов, 40,6% ВВП приходится на долг государства. Из этой суммы 8,2 миллиарда долларов относятся к долгу правительства, 908,9 миллиона долларов - к обязательствам Национального банка, а 434,2 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов соответствуют долгу государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.

Долг банковского сектора составляет 6,5 миллиарда долларов, частных предприятий - 4,8 миллиарда долларов, а долг между компаниями - 3,5 миллиарда долларов. Чистый долг Грузии на 31 марта 2023 года составляет 12,6 миллиарда долларов, что составляет 32,2% от ВВП. В том числе, чистый государственный долг составляет 5,7 миллиарда долларов, что составляет 21,7% от ВВП страны.