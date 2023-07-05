В Грузии запретили экспорт катализаторов

Власти Грузии приняли решение о запрете вывоза автомобильных катализаторов на три года, до 1 мая 2026 года, с целью улучшения качества воздуха. Как сообщает Trend, об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте "Законодательного вестника".

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил об этой инициативе правительства 12 июня, подчеркнув, что такое решение поможет уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Автомобильные катализаторы, также известные как каталитические нейтрализаторы выхлопных газов, являются специальными фильтрами, которые снижают концентрацию вредных веществ в отработавших газах. В течение многих лет в Грузии существует практика извлечения катализаторов из автомобилей и их продажи за рубежом.

Данные замглавы департамента окружающей среды и изменения климата Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ноэ Мегрелишвили свидетельствуют, что с 2015 года до настоящего времени экспорт автомобильных катализаторов из Грузии составил 700 тысяч единиц, что является катастрофическим показателем.

В апреле 2020 года для борьбы с экспортом катализаторов в Грузии ввели обязательное требование о наличии катализатора на зарегистрированных автомобилях. По словам Ноэ Мегрелишвили, в стране зарегистрировано около полутора миллионов автомобилей.

Согласно данным медиаплатформы BMG, за девять лет из Грузии были вывезены катализаторы на сумму почти 98 миллионов долларов. Наибольший объем катализаторов был вывезен в 2021 году - более 122 килограммов.