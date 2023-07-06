В Агентство железнодорожного транспорта Грузии назначен директор

Директором Агентства железнодорожного транспорта Грузии назначен Эрекле Кежерашвили, сообщает Trend.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, Кежерашвили обладает значительным опытом в области транспортных реформ, а также в управлении и координации крупных проектов, включая реформирование железнодорожной отрасли. Во время работы в министерстве экономики он возглавлял проект EU TWINNING с грузинской стороны, был членом административного комитета международной организации железнодорожного транспорта (OTIF) и членом координационного совета новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Государственное агентство железнодорожного транспорта было создано в мае 2023 года в рамках реформы железнодорожного сектора, осуществляемой для приведения законодательства Грузии в соответствие с правовыми актами Евросоюза, предусмотренными Соглашением об ассоциации. Основная цель реформы заключается в формировании институциональной и правовой базы в области железнодорожного транспорта для создания железнодорожной системы европейского образца в Грузии. Это позволит бизнес-операторам, включая Грузинскую железную дорогу, больше ориентироваться на коммерческие принципы.

Главной задачей агентства является техническое регулирование и надзор в области железнодорожного транспорта в соответствии с полномочиями, предоставленными грузинским законодательством.