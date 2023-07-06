Грузия обсуждает проекты сотрудничества с ЕБРР

В ходе встречи в администрации правительства в Тбилиси, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), включая с новым региональным директором ЕБРР на Кавказе Алкисом Врениосом Дракиносом, новые направления и перспективы сотрудничества, сообщает Trend.

Алкис Врениос Дракинос приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября 2023 года, сменяя на этом посту Катарину Бьорлин Хансен. Управляющий директор ЕБРР Матео Патроне лично представил его премьер-министру Грузии.

На встрече были рассмотрены основные направления и проекты сотрудничества между Грузией и ЕБРР, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр подчеркнул важность финансовой поддержки со стороны ЕБРР в реализации стратегических приоритетов страны. Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия стремится к европейскому развитию и находится на пути экономических преобразований, и роль ЕБРР в этом процессе является важной.

Представители ЕБРР также встретились с министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили.

За 30 лет своей деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал около 5 миллиардов евро в 283 проекта. Каждый из этих проектов предусматривает выделение грантов или кредитов стране при выполнении определенных условий.