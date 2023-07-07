Грузия внедряет технологии 5G

В Грузии был объявлен аукцион на внедрение мобильной связи пятого поколения 5G, сообщает Trend.

Технология 5G представляет собой новое поколение беспроводного интернета, которое значительно повышает скорость передачи данных, сокращает задержку и принесет новые возможности для различных секторов, таких как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другие. Это, в свою очередь, способствует укреплению экономики страны.

Согласно сообщению Национальной комиссии по коммуникациям, аукцион будет проводиться по 24 лотам, включающим частотные диапазоны 700, 3400-3700 и 2600 мегагерц, а также 800 и 1800 мегагерц. Заявки на участие в аукционе будут приниматься с 12 июля с 9:00 до 28 июля 17:00.

При развертывании сетей 5G операторы должны соблюдать технические нормы, установленные Европейским союзом, чтобы обеспечить высокое качество и безопасность сети. Компании, получившие лицензию на 5G, будут обязаны предоставить доступ к своей сети операторам мобильной виртуальной сети (MVNO) путем переговоров на справедливых и недискриминационных условиях.

Кроме того, Комиссия приняла решение о проведении одного лота без обязательства допуска оператора мобильной виртуальной сети. Было объявлено четыре аукциона по комбинированным абстрактным лотам с разными обязательствами по покрытию и ценой. Они включают различные диапазоны частотного спектра и требуют разного покрытия населенных пунктов. Первоначальные взносы для этих лотов составляют 6 230 000 лари, 2 530 900 лари, 2 593 800 лари и 2 656 700 лари соответственно.

Операторы, получившие лицензию на 5G, будут обязаны постепенно охватывать сетью густонаселенные районы, туристические зоны, порты, аэропорты, железные дороги и основные магистрали в течение трех-семи лет. Частоты 2600 и 3600 мегагерц обеспечивают высокую скорость интернета в крупных городах, в то время как частоты 700 и 800 мегагерц будут использоваться для покрытия менее населенных районов.

В дополнение к объединенным лотам было объявлено еще 20 отдельных лотов на аукционе. Цены на лоты будут различаться в зависимости от диапазона частотного спектра и ширины линии.