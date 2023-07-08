Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе заявил, что экспорт из Грузии в Китай увеличился в два раза за последние пять лет, что является ярким положительным результатом соглашения о свободной торговле, передает Trend.

Это заявление было сделано на первом заседании совместной комиссии по соглашению о свободной торговле между правительствами Грузии и Китая, которое состоялось в Тбилиси. Грузинскую делегацию возглавил замглавы Министерства экономики, а китайскую сторону представлял директор департамента по связям со Всемирной торговой организацией Министерства коммерции Хань Йонг.

Арвеладзе отметил, что соглашение о свободной торговле с Китаем вступило в силу с 1 января 2018 года, и с тех пор наблюдается значительный рост экспорта в Китай. Например, экспорт в Китай удвоился за указанный период. Он также отметил, что Китай является основным рынком сбыта для грузинской продукции в 2020-2022 годах, что является явным положительным результатом соглашения о свободной торговле.

На встрече стороны обсудили прогресс в реализации соглашения о свободной торговле в первые пять лет его действия. Особое внимание было уделено достижениям в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве, и прогресс, достигнутый в рамках соглашения о свободной торговле, был положительно оценен обеими сторонами.

Согласно информации заместителя министра, после реализации соглашения на потребительском рынке Китая появилось множество новых грузинских экспортных товаров, включая ортопедические и хирургические инструменты, сухофрукты, специи, экстракты кофе и чая, и другие.

Геннадий Арвеладзе отметил, что согласно статистике экспорта за 2022 год, Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Грузии, занимая первое место с долей в 13% от общего объема экспорта.