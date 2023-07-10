Международные резервы Нацбанка Грузии выросли

Международные резервы Грузии на 30 июня 2023 года составили 5 066,7 миллиона долларов, сообщает Trend.

Согласно информации Национального банка Грузии, за июнь текущего года резервы увеличились на 65,3 миллиона долларов, а с начала года — на 165,2 миллиона долларов. Аналитики полагают, что изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с приобретением валюты со стороны Нацбанка Грузии.

Наибольшего значения международные резервы Нацбанка Грузии достигли 30 апреля 2022 года, составляя 5 133,4 миллиона долларов. За 2022 год резервы увеличились на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год — на 361,3 миллиона долларов.

Главная часть резервов Нацбанка представлена международными резервами, преимущественно в иностранной валюте, и их сумма составляет 4,6 миллиарда долларов. Эти средства включают в себя инвестиции в ценные бумаги (3,7 миллиарда долларов) и валюту, хранящуюся на счетах иностранных банков и в Международном валютном фонде (0,9 миллиарда долларов).

Кроме того, в структуру валютных резервов входят средства, размещенные в специальные права заимствования (SDR) на сумму 463,3 миллиона долларов, а также резервная позиция в Международном валютном фонде, составляющая 29 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не владеет золотыми резервами. Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 658,6 тысяч долларов.