Внешнеторговый оборот Грузии значительно увеличился

Внешнеторговый оборот Грузии в период с января по июнь 2023 года увеличился на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), сообщает Trend.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в первом полугодии 2023 года Грузия импортировала продукцию на сумму более 7 миллиардов долларов, что на 20,4% превышает данные первого полугодия 2022 года. Экспорт составил около 3,1 миллиарда долларов, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Торговый баланс Грузии оказался отрицательным и составил 4,2 миллиарда долларов с начала 2023 года, что почти на 21,3% превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2022 года.

В 2022 году внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 32,8% по сравнению с 2021 годом и достиг более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). В то же время экспорт грузинской продукции в прошлом году составил около 5,6 миллиарда долларов, что почти на 32% больше, чем в 2021 году. За отчетный период в страну была импортирована продукция на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше, чем в 2021 году.