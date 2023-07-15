Пенсионные активы в Грузии значительно выросли

По данным Пенсионного агентства Грузии, стоимость пенсионных активов на 30 июня составляет 3,63 миллиарда лари (1,4 млрд долларов). Из этой суммы, чистая прибыль, полученная от инвестиций, составляет 628 миллионов лари (243,4 миллиона долларов), сообщает Trend.

Согласно информации Агентства, начиная с момента запуска системы (01.01.2019) и до июня 2023 года, чистая прибыль фонда составляет 49,1%, а реальная доходность, учитывающая инфляцию, составляет 10,1%.

Более 1,4 миллиона человек являются участниками накопительной пенсионной системы, согласно последним данным. Около 4,1 тысячи человек уже получили выплаты в общей сумме почти 11,7 миллиона лари (4,5 млн долларов).

Система накопительной пенсии была введена в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. В соответствии с установленной схемой, гражданам с номинальным годовым доходом менее 24 тысяч лари (9,3 тыс. долларов) на их пенсионный счет перечисляется 6% от суммы их зарплаты: 2% оплачивает сам гражданин, 2% - его работодатель, еще 2% - государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (23,3 тыс. долларов), государство перечисляет только 1%.

Первые инвестиции пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года, вложив 560 миллионов лари (217,1 млн долларов) в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким кредитным рейтингом.