Какие автомобили реэкспортирует Грузия за рубеж

По данным, опубликованным на сайте МВД Грузии, в период с 1 января по 30 июня текущего года, Грузия реэкспортировала 48 603 автомобиля, сообщает Trend.

Второй квартал 2023 года оказался особенно успешным для реэкспорта автомобилей, который вырос на 23,1% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув отметки в 27 384 автомобиля.

Из общего числа реэкспортированных автомобилей, более 98% составляют легковые автомобили. В течение полугодия Грузия отправила за рубеж 47 732 легковых автомобиля.

Помимо легковых автомобилей, также были отправлены на экспорт 3 спортивных автомобиля, 155 специализированных автомобилей, 198 грузовиков, 66 единиц сельхозтехники, 63 автобуса и маршрутки, 171 прицеп и 215 мотоциклов.

Среди легковых автомобилей, которые пользуются наибольшим спросом на импорт из Грузии, особенно популярны марки Toyota, KIA и Lexus.