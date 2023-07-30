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Georgian Wings начнет полеты по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси

Грузия Материалы 30 июля 2023 10:38 (UTC +04:00)
Georgian Wings начнет полеты по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Georgian Wings начнет выполнять рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси полетят.

Как передает Trend, об этом сообщили в офисе авиакомпании.

По предварительным данным, полеты начнут осуществляться не раньше 30-31 июля из-за технических проблем. До этого без всяких проблем состоялся демонстрационный полет.

Первый регулярный рейс должен был состояться в минувшую пятницу. Его сначала отложили, а потом вообще отменили, как и полеты на сегодня из-за обнаруженной в последний момент технической неисправности.

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