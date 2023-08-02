США выразили готовность помочь Кутаисскому аэропорту развиться до уровня транспортного узла

БАКУ /Trend/ - Правительство США готово помочь Кутаисскому международному аэропорту Грузии превратиться в транспортный узел.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении посольства США в Грузии.

"Кутаисский аэропорт имеет большой потенциал стать транспортным узлом. Особо стоит отметить большие выгоды, который он принесет фермерам Западной Грузии, если превратится в экспортный хаб для сельхоз продукции.

США готовы помочь кутаисскому аэропорту в этом направлении. Мы уже находимся в тесном сотрудничестве, работаем над содержанием авиаремонтного центра, усилением маркетинга и обучением сотрудников", - говорится в сообщении.