Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума

На 31 июля 2023 года международные резервы Национального банка Грузии достигли исторического максимума и составили 5 436,1 миллиона долларов, сообщает Trend.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте банка, в июле текущего года резервы выросли на 369,4 миллиона долларов, а с начала текущего года – на 534,6 миллиона долларов. Этот изменения в объеме резервов объясняют аналитики деятельностью правительства и банковского сектора валютными операциями, а также приобретением валюты со стороны Национального банка Грузии.

Последний раз исторического максимума в международных резервах Национального банка Грузии был зафиксирован 30 апреля 2022 года, и тогда они составляли 5 133,4 миллиона долларов. В течение 2022 года резервы увеличились на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.

Международные резервы, переведенные в иностранную валюту, составляют основную часть общих резервов Национального банка и составляют 5,0 миллиарда долларов. В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,8 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,2 миллиарда долларов).

Также в структуру резервов Национального банка включены средства, размещенные в специальных правах заимствования (SDR) на сумму 469,4 миллиона долларов, а его резервная позиция в МВФ составляет 29,3 тысячи долларов. Следует отметить, что Национальный банк Грузии не имеет резервов в виде золотых активов. Кроме того, стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 646,2 тысячи долларов.