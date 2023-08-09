Власти Грузии пообещали создать систему оповещения о стихийных бедствиях

БАКУ /Trend/ - Министр окружающей среды и природных ресурсов Отар Шамугия заявил, что система мониторинга и раннего оповещения о стихийных бедствиях появится в Грузии в скором времени, передает Trend.

“Очень скоро страна будет полностью охвачена системой мониторинга, у нас будет полная информация, и, по рекомендации экспертов, в наиболее критических местах будут установлены системы раннего оповещения”, – сказал министр.

Шамугия отметил, что процесс создания системы начался с 2014 года. По его словам, все пришлось делать почти с нуля, и власти начали с создания 200 гидрометеорологических станций.