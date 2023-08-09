Стоимость строительства в Грузии снизилась

Индекс стоимости строительства в Грузии за июнь 2023 года уменьшился на 0,1% по сравнению с маем 2023 года, сообщает Trend.

Согласно данным Национальной служба статистики Грузии "Сакстат", ежемесячный индекс стоимости строительства (CCI), который отражает средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для возведения различных видов зданий, снизился за месяц в основном из-за уменьшения стоимости машин и оборудования на 0,6%, а также снижения цен на транспортировку, топливо и электроэнергию на 1,2%.

Сравнивая июнь 2023 года с февралем 2022 года, индекс стоимости строительства вырос на 8%. Это увеличение было обусловлено повышением зарплат на 18,6% и ростом цен на стройматериалы на 5,3%.

Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который служит для оценки инвестиционной обстановки в стране, а также для планирования и принятия решений в сфере строительства.