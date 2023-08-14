Гражданин Грузии задержан в Казахстане за кибермошенничество

В Казахстане был задержан гражданин Грузии, подозреваемый в совершении кибермошенничества, сообщает Trend.

Мужчину в возрасте 41 года задержали правоохранительные органы прямо на улице в городе Алматы.

Согласно обвинениям, представленным прокуратурой Казахстана, его обвиняют в совершении мошенничества и присвоении значительных сумм денег с помощью так называемой "фишинговой" атаки. "Фишинг" представляет собой вид интернет-мошенничества, цель которого состоит в получении конфиденциальной информации пользователей, такой как пароли, данные кредитных карт и банковских счетов.

Из соображений охраны следствия не разглашается подробная информация о деле. Также возможно, что обвиняемый имеет связь с другими криминальными группировками.