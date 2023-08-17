В Грузии цены на топливо остаются низкими

Президент Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Амиран Иобашвили заявил, что цены на топливо в стране остаются на низком уровне. В то время как на европейском рынке за последние недели наблюдается подъем цен на бензин, сообщает Trend.

"Взглянув на ситуацию в Европе, можно заметить, что цены там значительно выше, чем в Грузии. Несмотря на небольшой рост цен у нас, разносторонний рост обусловлен недостатком и введением Россией пошлины на экспорт, что в свою очередь повлияло на подъем цен. Тем не менее, в Грузии цены на топливо остаются на относительно низком уровне", - сказал он.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" на июль 2023 года, за последний год стоимость бензина в стране уменьшилась на 29,8%, а дизельного топлива - на 37,6%.

Основным поставщиком автомобильного топлива в Грузию является Россия. В период с 1 января по 30 июня наибольший объем автомобильного топлива был импортирован из этой страны, составив 81,1% от общего объема импорта. Кроме того, в список пяти главных стран-поставщиков также входят Румыния, Туркменистан, Азербайджан и Беларусь.