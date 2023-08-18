ГЭС в Грузии сократили выработку электроэнергии

В первом полугодии 2023 года гидроэлектростанции Грузии сгенерировали 5,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Trend.

Согласно данным, опубликованным на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), примерно 70% общего спроса на электроэнергию в Грузии удовлетворяется за счет гидроэлектростанций (ГЭС), 22% – тепловых электростанций (ТЭЦ), 8% – импорта, а 0,6% – ветряных электростанций.

Особое значение для покрытия потребности в электроэнергии Грузии имеет Ингури ГЭС, расположенная на западе страны и обладающая установленной мощностью в 1 300 МВт. Однако за первое полугодие 2023 года генерация на Ингури снизилась на 12,5% до 1,4 миллиарда киловатт-часов.

В течение отчетного периода потребление электроэнергии сократилось на 9,3% по сравнению с январем-июнем 2022 года, составив 6,9 миллиарда киловатт-часов.

Аналитическая компания Galt & Taggart провела исследование, согласно которому уменьшение потребления электроэнергии связано с сокращением производства марганцевых руд и ферросплавов компании Georgian Manganese, а также действиями металлургических и горнодобывающих компаний. Это обусловлено снижением спроса и цен на их продукцию.

Эксперты предполагают, что данная тенденция сохранится до конца 2023 года. Грузия постепенно увеличивает потребление электроэнергии, и согласно прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с дефицитом энергии. Власти предпринимают усилия по использованию местных возобновляемых источников энергии для сокращения зависимости от импорта.

Согласно ESCO, в 2022 году Грузия потребила 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше, чем в 2021 году. А прошлогодняя выработка электроэнергии составила 14,2 миллиарда киловатт-часов, что на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была приобретать электроэнергию у соседних стран, импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.