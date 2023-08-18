Россия заняла первое место по объему ввозимых в Грузию товаров по ж/д во II квартале

БАКУ /Trend/ - Грузия во втором квартале текущего года по железной дороге ввезла более 773 тыс. тонн груза, 53,2% из которых пришлось на Россию, передает Trend.

26,7% товаров от общего объема ввозимого груза во втором квартале текущего года приходится на Азербайджан, а 3,3% - на Туркменистан. Далее следуют Румыния (2,6%), Турция (2,3%), Китай (1%), Белоруссия (1%) и Казахстан (0,5%).

Во втором квартале 2023 года Грузия вывезла более 318 тыс. тонн товаров, 20% из которых приходится на Казахстан, 8,5% - на РФ и 4,3% - на Азербайджан.