Грузия увеличила экспорт агропродовольственной продукции

БАКУ /Trend/ - За первые 7 месяцев 2023 года стоимость экспорта агропродовольственных товаров из Грузии составила 787,5 миллиона долларов США, что на 27,7% больше, чем в аналогичный период предыдущего года, передает Trend.

Из Грузии была экспортирована агропродукция на сумму 89,0 миллиона долларов США в страны Евросоюза, что на 2,2% больше, чем в том же периоде 2022 года.

Усиление темпов экспорта также касается напитков и других продуктов. Особый рост отмечен в сферах алкогольных напитков, безалкогольных газированных напитков, голубики и консервированных фруктов. За первые 7 месяцев 2023 года (январь-июль) отмечаются следующие показатели:

- Стоимость экспорта вина - 150,5 миллиона долларов США (рост 24,3%);

- Стоимость экспорта алкогольных напитков - 98,8 миллиона долларов США (рост 46,1%);

- Стоимость экспорта минеральной и пресной воды - 77,1 миллиона долларов США (рост 38,2%);

- Стоимость экспорта безалкогольных газированных напитков - 67,1 миллиона долларов США (рост 62,5%);

- Стоимость экспорта голубики - 18,2 миллиона долларов США (рост 118%);

- Стоимость экспорта живого крупного рогатого скота - 36,0 миллионов долларов США (рост 65%);

- Стоимость экспорта живых овец - 15,3 миллиона долларов США (рост 66%);

- Стоимость экспорта рыбьего жира - 15,2 миллиона долларов США (рост 35%);

- Стоимость экспорта фруктовых и овощных соков - 9,7 миллиона долларов США (рост 38%);

- Стоимость экспорта лавра - 9,0 миллионов долларов США (рост 21%);

- Стоимость экспорта улиток - 368,3 тысячи долларов США (рост 49%).